Москва, 2 февраля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Мировые цены на пшеницу слабо связаны с ситуацией вокруг Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал версию о том, что падение мировых цен на данных товар связано с ослаблением напряженности вокруг Украины.

Фото предоставлено пресс-службой олипиады «Я — профессионал» Пшеница

«Падение мировых цен на пшеницу не стоит связывать только с изменением отношений между Россией и западными странами по ситуации на Украине. О слабой зависимости цен на пшеницу на мировых рынках свидетельствует также их низкая волатильность в период более активного обсуждения этого вопроса между Россией и Западом, — сказал Рамазанов. — Наиболее вероятными причинами падения цен на пшеницу на мировом рынке является коррекция высоких цен, которые были вызваны информацией о низком урожае осенью 2021 года, изменением ситуации с удобрениями, ожидаемой стабилизацией рынка энергоносителей и прочим».

Однако, как подчеркнул эксперт, в перспективе не стоит ожидать безудержного падения цен на пшеницу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 февраля снизится до 93,9 доллара за тонну.