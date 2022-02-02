Москва, , 15:47 — REGNUM Попытки найти в действиях Газпрома по поставкам газа в Европу какую-то политическую подоплеку, попытки давить на контрагентов, или, наоборот, как-то их умаслить, не имеют под собой оснований, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Добыча газа Gazprom.ru

«Учитывая явную предубежденность всех зарубежных судебных инстанций у компании очень мало шансов избежать штрафных санкций, если контрагенты пойдут в суд.

Газпром четко удовлетворяет все запросы контрагентов в рамках существующих контрактов. Но, с другой стороны, компания и не станет наращивать поставки сверх оговоренного, если это может негативно повлиять на цену поставок.

Увеличение транзита через Украину, начавшееся с 1 февраля, обусловлено тем, что цены по контрактам привязываются к ценам рынка нефти или спотовым ценам на газ с определенным временным лагом.

Соответственно, цены, действующие начиная с февраля, для компании более привлекательны чем те, которые были в январе», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром нарастил транзит газа в Евросоюз через Украину до 88 млн кубометров, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

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