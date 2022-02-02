Москва, 2 февраля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Поэтапное повышение пошлин на экспорт подсолнечного масла будет сдерживать темпы сезонного роста цен на внутреннем рынке России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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«Цены на подсолнечное масло на мировых рынках находятся на стадии сезонного роста, усиливаемые также проблемами, вызванными пандемией, ростом стоимости энергоносителей, удорожанием логистики и прочим. Все это делает внешние рынки более привлекательными, чем внутренний. На этом фоне повышение пошлин на вывоз подсолнечного масла можно считать оправданным, — сказал Рамазанов. — Поэтапное повышение пошлин на экспорт подсолнечного масла в сочетании с хорошим урожаем подсолнечника в 2021 году может оказать сдерживающее влияние на темпы сезонного роста цен на внутреннем рынке».

Напомним, как сообщалось ранее, пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 марта вырастет до 260,1 доллара за тонну.