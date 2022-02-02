Ташкент, 2 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. За последние годы в Узбекистане в результате экономического роста и повышения уровня жизни годовой объем бытовых отходов достиг семи миллионов тонн. Об этом 2 февраля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время видеоселекторного совещания по вопросам совершенствования системы обращения с отходами и улучшения экологической обстановки в регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Однако состояние сбора, сортировки, вывоза, переработки и утилизации этих отходов неудовлетворительное», — сказал глава государства.

По его словам, уровень утилизации бытовых отходов в Андижане — 45%, Бухаре — 43%, Навои и Намангане — 36%, что «показывает хорошие результаты».

«Напротив, Каракалпакстан отстает с 10 процентами, а Ферганская и Кашкадарьинская области с 20 процентами», — сказал президент.

По его словам, причина этого в том, что «деятельность кластеров по сбору и переработке бытовых отходов в этих районах еще не систематизирована».