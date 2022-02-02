Джакарта, 2 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что на сегодняшний день в стране выявлено 2980 случаев заражения штаммом «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

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Кроме того, в столице Индонезии зарегистрировано 2892 случая заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо намерен завершить перенос столицы государства из Джакарты на остров Калимантан до 16 августа 2024 года.