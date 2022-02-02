Бишкек, 2 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Мэрия столицы Киргизии отозвала свою инициативу об исключении решетчатого ограждения территории школ. Об этом стало известно в ходе совещания, посвящённого деятельности образовательных учреждений.

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Такое решение руководство муниципалитета приняло в целях обеспечения безопасности детей и подростков, учащихся в школах Бишкека.

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Мэр Айбек Джунушалиев поручил разработать план поэтапного строительства ограждений к объектам образования и реставрации существующих заборов в соответствии с действующими санитарными нормами.

Также столичные чиновники обсудили вопросы качества школьного образования, создания цифровой карты школ с показателями и ротации руководителей образовательных учреждений.

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