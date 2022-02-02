Москва, 2 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Венгерское руководство, стремящееся проводить самостоятельную политику, а не выполнять бездумно все команды из Брюсселя и Вашингтона, поступает мудро, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

En.kremlin.ru Добыча газа

«Заключив, вопреки рекомендациям Еврокомиссии долгосрочный контракт на поставки российского газа, страна не только обеспечила себе стабильное снабжение энергоносителями по приемлемым и прогнозируемым ценам, но и может теперь зарабатывать дополнительно. Например, перепродавая российский газ той же Украине.

Газпрому абсолютно всё равно, куда пойдет потом его газ, он бы и сам не против продавать газ в Киев, если там готовы платить. Но украинское руководство само отказалось от российских поставок, предпочитая покупать тот же российский газ у других стран дороже.

Возможно, за этим скрыты определенные коррупционные соображения — деньгами, которые та же Словакия получает без всяких усилий, вероятно, приходится делиться с украинскими коллегами.

Теперь же Украина готова доплачивать за лояльность России Венгрии. Правда, реальные, а не виртуальные поставки такого газа станут возможными только после прекращения транзита в Венгрию через Украину. Соответственно, Нафтогаз потеряет ещё и доход от транзита», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, газ, который Украина закупает у Венгрии, поставлен в страну из России, но через посредников.

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