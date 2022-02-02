Ташкент, , 15:41 — REGNUM Для того, чтобы последующие поколения жили Узбекистане в достойной природной среде, жители страны должны любить и беречь природу и жить в гармонии с ней. Об этом 2 февраля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который проводит видеоселекторное совещание по вопросам совершенствования системы обращения с отходами и улучшения экологической обстановки в регионах, а также приоритетным задачам реализации общенационального проекта «Яшил макон» (Зеленое пространство) в 2022 году.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Что это означает? Это означает сохранение природы в чистоте, сохранение земельных и водных ресурсов, экосистем, посадка деревьев и создание садов», — подчеркнул президент.

Он добавил, что важнейшим вопросом на сегодня является то, что «нам всем необходимо серьезно подумать о повышении экологической грамотности населения». «Посмотрите сегодня на улице или где угодно. Куда ни глянь, везде мусор, оставленный людьми», — посетовал глава Узбекистана.

По его словам, жители страны называют нашу Родину священной.

«Если эта земля священна для нас, почему бы нам не содержать ее в чистоте?», — подчеркнул президент. Он указал, что «одними административными средствами такие проблемы не решить».

»Этого можно добиться, прививая в сердцах подрастающего поколения любовь к матушке-природе, чувство сопричастности ей», — считает Мирзиёев.

Он подчеркнул, что «нам нужно создать среду, в которой люди говорят: «это неправильно», научить людей быть участными».

»Это наша работа и наш человеческий долг», — подчеркнул президент.