Тюмень, 2 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор вступился за тюменку, которую жестоко избил сожитель. Тему домашнего насилия глава региона 2 февраля обсудил со своими подписчиками в социальных сетях.

Цитата из к/ф «Трамвай «Желание». реж Элиа Казан. 1951. США Насилие

«Сегодня я, как и многие из вас, увидел в соцсетях фотографии избитой женщины Ирины. Невозможно смотреть на эти фото без боли. Никто не имеет права поднимать руку на другого человека, тем более мужчина на женщину. Это абсолютно аморальный поступок», — считает Александр Моор.

Тюменский губернатор также сообщил, что обсудил ситуацию Ирины с руководством тюменской полиции

«Благодаря общественному резонансу, они тоже увидели эту историю и уже ею занимаются. Надеюсь, справедливость восторжествует быстро», — отметил Александр Моор.

Отметим, что в Тюменской области для жертв насилия работает телефон круглосуточной социальной службы экстренного реагирования 8−800−200−72−01. По этому номеру могут обратиться пострадавшие взрослые, дети и люди, ставшие свидетелем кризисной ситуации.