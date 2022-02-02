* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 2 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Известная голливудская актриса Анджелина Джоли высоко оценила «историческое мужество» афганских женщин и призвала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободить двух женщин-активисток, Таманно Париани и Парвану Ибрахимхейль.

Gage Skidmore Анджелина Джоли

В послании заседанию Европейского парламента по афганским женщинам, Джоли призвала вновь открыть школы для девочек. Она также упомянула мужчин и женщин, которые были убиты, заключены в тюрьму или вынуждены бежать из своей страны, и бесчисленные семьи, живущие в нищете.

Актриса высоко оценила «историческое мужество» афганских женщин и мужчин, которые их поддерживают. Посол доброй воли ООН упомянула о молодых женщинах, задержанных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после мирных протестов.

«Я призываю нынешних правителей Афганистана («Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) открыть все школы и разрешить девочкам вернуться в школу», — заявила Анджелина Джоли.

В своем послании американская актриса призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободить всех задержанных женщин, в том числе Таманно Париани и Парвану Ибрагимхейль.

Джоли призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешить женщинам работать без всяких ограничений и участвовать в общественной и политической деятельности. Она задала радикалам вопрос: «Чего вы боитесь, раз не позволяете это?»

Видеообращение одной из самых известных киноактрис мира и посла доброй воли ООН транслировалось в первый день двухдневной сессии Европейского парламента, посвященной рассмотрению положения афганских женщин.