Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM В течение января 2022 года жители Санкт-Петербурга обратились в экстренную службу по номеру «112» в общей сложности 387 тыс. раз. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе городской администрации.

Приложение Системы-112 Glava.region08.ru

Петербуржцы активно обращаются по номеру 112 для получения скорой или неотложной медицинской помощи или других служб. В среднем в течение дня операторы колл-центра принимают около 12,5 тыс. обращений. Рекорд был установлен в минувший понедельник, 31 января, тогда в справочную службу обратились 23,6 тыс. раз.

В ходе своей работы служба «112» перенаправляет звонки в другие оперслужбы. Так, для получения медпомощи в скорую направили большую часть обращений, 115 тыс., в правоохранительные органы — более 72 тыс., в пожарно-спасательную службу — более пяти тысяч обращений. Сотрудники колл-центра регистрировали и звонки, которые требовали включения в работу сразу нескольких служб.

По-прежнему наиболее востребованной остаётся необходимость получения медицинской помощи, 167 тыс. обращений. Жители Петербурга обращались для вызова скорой помощи или участкового врача для приёма на дому.

Представители службы обращают внимание на то, что по номеру 112 принимают только экстренные вызовы. Для вызова врача на дом предназначен специальный номер 122. Однако многие до сих пор путают контакты служб, что привело в январе к увеличению нагрузки на работу службы «112».