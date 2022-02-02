Пекин, , 15:39 — REGNUM Матчи группового этапа турнира по кёрлингу в дабл-миксте открыли соревновательную программу зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом 2 февраля сообщает ИА REGNUM.

Кёрлинг U.S. Air Force

В первый игровой день проходят матчи между командами Швеции и Великобритании, Австралии и США, Норвегии и Чехии, а также Китая и Швейцарии.

Всего за медали в дабл-миксте сражаются десять команд. После кругового турнира четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. Финал и матч за третье место пройдут 8 февраля.

Напомним, церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля.