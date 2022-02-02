Пекин, 2 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Именно российский президент Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин придают движущую силу развитию стратегического сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом заместитель главы Департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь заявил 2 февраля агентству «Синьхуа».

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Он отметил, что контакты лидеров России и Китая всегда играли важнейшую роль в отношениях двух стран. Предстоящая встреча Путина и Си Цзиньпина станет первой за последние два года.

«Руководящая роль глав государств является основной движущей силой, обеспечивающей непрерывное развитие китайско-российского стратегического сотрудничества и всеобъемлющего практического взаимодействия на высоком уровне», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, двусторонняя встреча китайского лидера с президентом РФ должна состояться в период с 4 по 6 февраля. В это время в Пекине будут находиться и другие руководители стран, прибывшие на открытие Олимпиады.

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