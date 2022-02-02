Москва, , 15:37 — REGNUM Очень многие компании уже привыкли к режиму «удаленки». Более того, бизнесу понравился такой формат работы, и фирмы не хотят возвращаться к очной работе в офисах, заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель EiLab — компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI Елена Хлевная.

За работой StartupStockPhotos

«Компании сэкономили на аренде, а большинству сотрудников стало комфортней и привычней работать из дома. Кроме того, люди экономят время на дорогу и могут посвятить его рабочим процессам.

Особенно этот фактор актуален для крупных городов. У многих компаний появилась возможность брать сотрудников из разных городов и стран. Бизнес оценил преимущества формата удаленной работы, который вначале казался странным и неудобным.

Как компании перешли на дистанционный режим? Подключились к различным платформам, встроили в работу разного рода интерфейсы для удаленной работы, многие совещания и обсуждения проводятся через интернет по видеосвязи.

В данном случае важна организация самого процесса взаимодействия сотрудников. Например, компании могли справиться с этой задачей, используя различные ERP-системы, платформы и так далее.

В чем сложность удаленного режима для работника? Дело в том, что сотрудник работает в своей привычной домашней среде, и у него не всегда есть условия, которые предоставлял офис.

Например, человек не может уединиться от семьи, чтобы выполнить свои трудовые обязанности. Бывает шумно, и работник не может сосредоточиться. Многие крупные компании заботились о создании атмосферы в офисе, которая не отвлекала бы сотрудника от работы.

Когда сотрудники стали переходить на «удаленку», особые офисные пространство и среда перестали быть конкурентным преимуществом фирмы. Этот факт топ-менеджеру нужно учитывать.

Руководителю важно понимать, что стрессовая нагрузка на сотрудника в удаленном формате возрастает. Помимо профессиональных задач и сложностей, с которыми работник сталкивается, добавляется еще и взаимодействие с семьей, с близкими, домашние хлопоты.

Количество вопросов, которые работник должен учитывать, кратно увеличивается. Внимание сотрудника рассеивается, переключается с выполнения профессиональных задач на какие-то другие отвлекающие факторы.

Семейный климат, негативные эмоции дома, проблемы и разногласия с детьми — все это дестабилизирует эмоциональное состояние сотрудника, понижая его трудоспособность. Эмоционально благоприятный климат в семье — это максимально вовлеченные, жизнестойкие и адаптивные сотрудники, умеющие работать в ситуациях неопределенности.

Топ-менеджеру важно учитывать эти моменты и строить работу таким образом, чтобы можно было видеть и поддерживать сотрудника в достижении конкретных результатов.

Например, дробить отчетность, делать регулярные промежуточные встречи. Компания может предложить определенные программы поддержки сотрудника и его семьи в условиях удаленной работы. В чем могут заключаться такие программы?

Например, в консультации психологов, в удаленных занятиях спортом. Также существует программа эмоционально-интеллектуальной поддержки всей семьи.

Все эти меры способствуют повышению работоспособности сотрудника даже в удаленном режиме», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российским работодателям в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса рекомендовано перевести на удалённый режим работы как можно больше сотрудников.

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