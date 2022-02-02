Чебоксары, 2 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Чувашии лаборатории, где проводится ПЦР-тестирование на коронавирус, стали работать круглосуточно. Речь идёт об учреждениях, которые являются подведомственными республиканскому министерству здравоохранения, сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Со 2 февраля в круглосуточный режим работы перешли восемь лабораторий в медицинских организациях, подведомственных минздраву Чувашии и осуществляющих ПЦР-диагностику на SARS-CoV-2. Тестирование здесь будет проводиться круглосуточно не только в будни, но также в выходные и праздничные дни. Данное решение будет действовать до особого распоряжения.

«Заболеваемость растёт, а с ней и число лабораторных исследований, необходимых для идентификации вируса», — поясняют в министерстве здравоохранения Чувашии.

Ежедневно в республике проводят до 10 тыс. исследований на коронавирус. Тестирование выполняют 14 лабораторий, в том числе восемь республиканских, три — федеральные, ещё три — частные.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 53 579 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 956. Вылечились 43 488 человек (81,17%), скончались 4210 ковидных больных.