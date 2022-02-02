Ташкент, , 15:37 — REGNUM Жители Узбекистана всегда считали природу священной, люди старались содержать в чистоте почву, воду, воздух и свои дома. Об этом 2 февраля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который провел совещание, посвященное вопросам экологии.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нашего народа существовала мудрая традиция: когда в семье рождается новый ребенок, в его честь сажают саженец. К сожалению, сегодня эти хорошие навыки почти исчезли», — сказал президент.

Он с возмущением отметил, что «наши люди даже перестали убирать свои подъезды и дворы, сажать деревья, цветы, саженцы и наводить порядок, в целом».

«Почему в СМИ и в махаллях нет беспокойства по этому вопросу? Где наши активисты, интеллигенция? К сожалению, многие остаются лишь зрителями», — подчеркнул глава Узбекистана.

Он добавил, что «неслучайно в 21 веке, когда в мире высоко развиты технологии и промышленность, вопросы экологии стоят на повестке дня как приоритетные».

«Мы не сможем достичь поставленных целей, если не будем думать не только о сегодняшнем дне, но и о ближайшем и отдаленном будущем», — сказал Мирзиёев.