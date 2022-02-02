Уфа, , 15:42 — REGNUM Мужчину обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Культура» в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, весной 2020 года фигурант уголовного дела (житель Уфы) и руководитель центральной районной библиотеки заключили контракт на поставку товаров для игр и детского творчества в рамках реализации национального проекта «Культура».

"Не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, коммерсант составил счет-фактуру и товарную накладную, в которые внес недостоверные сведения о поставке товаров в полном объеме и передал на оплату», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в итоге он получил свыше 580 тысяч рублей. В материалах уголовного дела указано, что этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее руководитель библиотеки была осуждена за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.