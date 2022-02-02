Евпатория, Крым, 2 февраля 2022, 15:33 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов резко раскритиковал доклад министра курортов и туризма Вадима Волченко 2 февраля на совещании о проблемных вопросах муниципального образования городской округ Евпатория, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Вопросы Аксёнова вызвали пляжи Евпатории, их состояние, устранение нарушений и доходы, которые получает бюджет от арендаторов пляжей. В частности, по словам Волченко, доход Евпатории по этой статье в 2021 году составил около 1,8 млн рублей.
В крымских телеграм-каналах столь резкую критику в адрес Волченко связали с его возможной скорой отставкой.