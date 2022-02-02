Волгоград, 2 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Определён поставщик современных троллейбусов с возможностью автономного хода для нужд муниципального транспорта Волгограда, сообщили ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе администрации города.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

«Метроэлектротранс» получит 56 троллейбусов белорусского производственного холдинга «Белкоммунмаш». По итогам электронного аукциона поставкой займётся компания «Автотехкомплект» из Нижегородской области.

Новый транспорт вместимостью не менее 100 пассажиров будет поступать поэтапно, первая партия пополнит парк муниципального предприятия через 40 дней после выплаты аванса госконтракта.

Троллейбусы заменят устаревшие модели на действующих маршрутах и выйдут на новые линии.