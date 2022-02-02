Москва, , 22:14 — REGNUM Выиграть выборы на Украине может совершенно неожиданный кандидат. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 2 февраля научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Выборы на Украине Russianname

«Зеленский словно «Титаник», который напоролся на айсберг Порошенко. И как мы видим, в этом столкновении Петр Алексеевич побеждает», — заявил эксперт.

Кто будет следующим президентом — вопрос риторический, считает политолог. Фаворит может объявиться за несколько месяцев до выборов и опередить всех прежних соперников, полагает эксперт.

«Ставить на «соросят» не стоит. Сейчас их период правления, а чей будет завтра — вилами по воде писано», — заключил Бредихин.

Напомним, что рейтинг экс-президента Украины Петра Порошенко в соответствии с соцопросами почти сравнялся с рейтингом нынешнего президента Владимира Зеленского.