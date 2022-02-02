Кишинёв, 2 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Сотрудники Генеральной прокуратуры Молдавии совместно с офицерами Службы информации и безопасности, а также следователями Национального центра по борьбе с коррупцией провели обыски у 13 бывших депутатов парламента республики. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

West Midlands Police Обыск

«Бывшие депутаты обвиняются в незаконном обогащении. Они получали финансовое вознаграждение за переход из фракции во фракцию в разных созывах парламента», — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, поводом для выдвижения обвинений стало превышение расходов депутатов над их доходами. Она составила от 350 тыс. до 4,6 млн. леев (от $20 тыс. до $270 тыс.).

Стоит отметить, что одним из основных лозунгов действующего президента Молдавии Майи Санду является «борьба с коррупцией». В оппозиции главу республики обвиняют в использовании законодательства в политических целях.