Звенигород, Московская область, 2 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Подмосковье на территории Одинцовского городского округа начал работу новый офис врача общей практики. Об этом 2 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Объект располагается в Звенигороде по адресу: улица Игнатьевская, дом 2А, и является подразделением Одинцовской больницы.

«Новый офис врача общей практики в Звенигороде будет обслуживать порядка 6,8 тыс. жителей и рассчитан на 31 посещение в смену», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.