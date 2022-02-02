Москва, 2 февраля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Падение спроса на оборудование для майнинга означает, что майнеры опасаются вкладываться в развитие своего бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Криптовалюта

«Майнеры вкладываются в новое оборудование, когда ожидают быстрого роста стоимости главных криптовалют, таких как биткоин. Добывать криптовалюты становится все труднее.

Так устроен биткоин — его выпуск был заранее ограничен, и чем ближе к пределу, тем труднее выполнить необходимые вычисления, за которые полагается вознаграждение в виде биткоина.

В ответ изобретательные китайские инженеры создают всё более мощные спецпроцессоры для проведения именно таких вычислений, а майнеры их покупают. Но за последние 12 месяцев курс биткоина вырос лишь на 8%.

Рациональный майнер, не успевший прикипеть к делу душой, в такой ситуации предпочтёт положить деньги в банк. Дешевеют и акции производителей спецпроцессоров.

Например, акция производителя майнингового оборудования EBang International (NASDAQ: EBON) после IPO в июле 2020 года стоили $4,5, на пике ажиотажа их расхватывали по $14, но сейчас они стоят лишь $1,2 — в 12 раз дешевле пиковой стоимости.

Для производителей майнингового оборудования предполагаемый запрет ЦБ — ещё одна из неприятностей, но не самая большая на фоне глобального удешевления криптовалют. По крайней мере, резкого обрушения акций в последнюю неделю не было, они следуют тому же плавному тренду вниз, что и раньше. Но производители эти находятся не в России. В нашей стране есть продавцы такого оборудования, и у них сейчас сложный период.

Видеокарты они смогут продать, просто дешевле, геймерам и сборщикам мощных десктопов. Это даже положительная новость для тех, кто обрабатывает видео или проводит научные вычисления на графических картах. А вот спецпроцессоры, пригодные только для майнинга, и майнинговые сервера на их основе просто перестанут покупать.

А глобальное удешевление криптовалют связано, в общем-то, с их сегодняшней сутью: сейчас их единственное применение — это игра на бирже друг против друга. Это своего рода игровые деньги. Играть, как известно, легче на чужие или, по крайней мере, на те, которые доставались легко.

Пока власти многих стран намеревались выделить триллион долларов помощи замерзшей от COVID-19 экономике, а регуляторы не поднимали процентную ставку, игроки верили, что легких денег будет больше и больше.

Инвесторы не боялись покупать акции ИТ-компаний, участвовать в IPO, инвестировать в бланковые компании (SPAC) — то есть компании, у которых есть только идеи и менеджеры, но реальный бизнес они только собираются купить.

Аппетит к риску был невиданный со времен прошлого пузыря доткомов. Но теперь возобладали ожидания, что деньги станут дороже, и покупать рисковые активы расхотелось. Теперь инвесторы спешат снять урожай и распродают.

К примеру, крупных IPO в США во второй половине января вообще не было — инвесторы внезапно расхотели вкладываться в новые компании, которые хотят стать публичными. Биткоин не одинок в своем падении — падает все, что росло», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России в январе 2022 года отмечено снижения спроса на оборудование для майнинга после заявления ЦБ РФ.

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