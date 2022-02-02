Варшава, , 15:27 — REGNUM 2 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о госбюджете. Согласно положениям бюджета, рост ВВП страны в 2022 году составит 4,6%, уровень безработицы на конец года — 5,9%, а среднегодовой рост цен на товары и услуги — 3,3%. Об этом сообщает Polskie Radio.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

Бюджетные расходы за весь год должны составить 521,8 млрд злотых (около 114 млрд евро), доходы — 491,9 млрд злотых (около 107 млрд евро), а дефицит государственного бюджета не должен превысить 29,9 млрд злотых (около 6,5 млрд евро).

Налоговые поступления запланированы на уровне 453,8 млрд злотых (около 99 млрд евро). Из них 237,4 млрд злотых (около 58 млрд евро) должны поступить от налога на товары и услуги, 79 млрд злотых (около 17 млрд евро) — от акцизного налога, 3,3 млрд злотых (около 720 млн евро) — от налога на азартные игры, 53,9 млрд злотых (около 11,7 млрд евро) — от налога на прибыль предприятий, 69,4 млрд злотых (около 15 млрд евро) — от налога на доходы физических лиц, 2,6 млрд злотых (около 567 млн евро) — от налога на добычу полезных ископаемых, 5,4 млрд злотых (около 1,1 млрд евро) — от налога на некоторые финансовые учреждения и 2,7 млрд злотых (около 568 млн евро) — от налога на розничные продажи.

Закон о бюджете вступит в силу на следующий день после его подписания президентом, то есть, 3 февраля.