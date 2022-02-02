2 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили статью в испанской газете, согласно которой церемонии и знаки отличия участников одного из крупнейших нацбатальонов Украины уж очень напоминают эстетику нацистской Германии.

Тимур Кондратьев, , 19:45 — REGNUM Статья в испанской газете Mundo, посвящённая украинскому батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которой церемонии организации и знаки отличия участников сильно напоминают эстетику нацистской Германии, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Наставник (украина, ВСУ, гитлер, бандеровец) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Кто-то же всё это время кричал, что Украина — не бандеровская страна. Пустоголовые балваны», — пишет Бауржан А.

Многие пользователи были крайне удивлены тому, что в Испании, оказывается, мало кто вообще подозревает, что собой представляют украинские нацбатальоны и какая на самом деле внутри них варится идеологическая каша.

«Ё-мое! Мы им уже восемь лет всей Россией везде говорим и пишем, что многое у этих нацбатальонов от тех самых нацистов за основу взято! Что не только ритуалы и символика похожи, а самое главное — идеология! Но на Западе все словно слепые котята, только сейчас проснулись», — заметил Вася В.

Некоторые комментаторы отмечают, что испанским журналистам потребовалось восемь лет, чтобы найти очевидные заимствования нацистской эстетики украинскими националистическими военизированными организациями.

«Через восемь лет заметили сходство? А восемь лет факельные шествия и зигования не замечали?» — задаётся вопросом Андрей А.

Часть людей убеждена, что это не просто сходство, все эти нацбатальоны стремятся быть такими же душегубами, как и их «герои» из нацистской Германии, погубившие миллионы и миллионы ни в чём не повинных жизней.

«Уже восемь лет прошло, а испанцы только сейчас очухались. И ещё так аккуратно к теме подходят. Всё им там что-то кажется. Да зиги они кидают и свастуны на груди бьют, а ещё, что, конечно же, главное, они зверски убивают людей по идеологическим и националистическим признакам. Нацики обыкновенные», — указывает Константин К.

Факельное шествие в Киеве в честь дня рождения Степана Бандеры. 2022 (сс) Mitte27

Ряд пользователей указывает на то, что в Испании, судя по всему, случился внезапный информационный прорыв, который сделал брешь в выверенной русофобской американской пропаганде.

«Блумберг» и «Рейтерс» об этом не пишут, поэтому до Испании только сейчас дошло, что на Украине, оказывается, орудуют нацисты», — отмечает Ольга С.

«Бунт на корабле? США же сказали всем, что никаких нацистов на Украине нет. А ну, цыц!» — написала Евгений К.

Нашлись и те, кто уверен, что отдельная статья в какой-то там испанской газете, конечно же, погоды не сделает и вся Западная Европа продолжит курс на замалчивание преступлений против человечества руками украинских националистических батальонов и их заокеанских хозяев.

«Наверняка об этом только мелкая газетёнка написала. Более крупные и значимые СМИ внимательно контролируются Соединёнными Штатами и чётко следуют линии партии», — уверен Макс П.

«И тем не менее Испания принимает активное участие во всей этой антироссийской американской авантюре. Самим не стыдно?» — обращается к испанцам пользователь под псевдонимом «Россиянка».

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021 (сс) Wanderer777

""Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались признать террористической организацией даже в США. А, по-моему, это бешенные садисты, которым не место на планете», — считает Людмила Г.

Напомним, 1 февраля испанская газета Mundo опубликовала материал, посвящённый украинскому батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), согласно которому церемонии организации и знаки отличия участников сильно напоминают эстетику нацистской Германии.