Уфа, , 15:29 — REGNUM Свыше 4,5 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции выявили сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Взятка Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области

Сообщается, что в целях устранения этих нарушений они вынесли около 1,5 тысяч представлений, опротестовали более 1,2 тысяч незаконных нормативных правовых актов, к административной и дисциплинарной ответственности были привлечены свыше 1,8 тысяч лиц, по материалам прокурорских проверок были возбуждены 52 уголовных дела.

Отмечается, что было выявлено более 2,6 тысяч нарушений закона, связанных с прохождением муниципальной и государственной службы.

Отмечается, что служащие зачастую допускают сокрытие банковских счетов, представление недостоверных сведений о полученных доходах, автомобилях, объектах недвижимости.

За грубые нарушения антикоррупционного законодательства по требованиям сотрудников прокуратуры были уволены и лишены своих постов десять должностных лиц.

По выявленным фактам несоответствия расходов законно полученным доходам предъявлены три иска об обращении в доход государства имущества, купленного на неустановленные доходы, на сумму более 91 млн рублей.

В 2021 году было выявлено 1114 коррупционных преступлений, включая 187 фактов получения взяток. За совершение этих преступлений были осуждены 178 лиц, включая 40 должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, 26 должностных лиц правоохранительных органов, восемь глав муниципалитетов и местных администраций.