Ташкент, 2 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управлений Службы государственной безопасности (СГБ) по Наманганской и Андижанской областям Узбекистана, пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным вывозом за рубеж иностранной валюты в большом объеме. Об этом 2 февраля говорится в сообщении Службы государственной безопасности Узбекистана.

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По данным ведомства, в ходе мероприятия сотрудниками была остановлена автомашина «Дамас» под управлением местного жителя, проживающего на приграничной территории Кургантепинского района Андижанской области Узбекистана.

«При осмотре автомашины в ее салоне было обнаружено и изъято в процессуальном порядке 969 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщили в ведомстве, был задержан и его ранее судимый сообщник.

«В его автомобиле было обнаружено 673 тысячи долларов», — говорится в сообщении.

Кроме того, задержаны лидер преступной группировки — гражданин Киргизии, временно проживающий в Ташкенте, а в городе Андижане пять членов данной группы, также граждане Киргизии.

«В итоге, в результате оперативного мероприятия была пресечена попытка по незаконному вывозу из Узбекистана одного миллиона 641 тысяч 106 долларов», — отметили в СГБ.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.