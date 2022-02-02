Киев, , 15:33 — REGNUM Западные партнёры поставляют Украине оружие, которое Киев намерен использовать только для обороны. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил 2 февраля в Киеве по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Украинский лидер отметил, что страна наращивает боеспособность и возможности своей армии, но при этом для Киева важно, что всё получаемое из других стран оружие — это защита.

«Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путём», — заявил Зеленский и при этом подчеркнул, что Украина «больше ни одного участка своей земли» не уступит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев применит поставленные Западом оружие и технику против населения Донбасса.

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