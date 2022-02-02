Сити-менеджер Чебоксар обвинил экс-мэра в желании «красиво жить»
Чебоксары, 2 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин планирует «исправить огрехи предыдущего руководства», которое предпочитало «красиво жить», но в кредит. Об этом он заявил на соей первой пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Новый руководитель города объяснил, почему он перешёл в муниципалитет.
Денис Спирин 25 ноября 2021 года сменил на посту сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова, который в настоящее время работает вице-премьером — полпредом Чувашии. До прихода в мэрию Спирин являлся замглавы минэкономразвития Чувашии.
На пресс-конференции было заявлено, что в прошлом году снижена оплата по муниципальному долгу, не уточняя при этом, о какой именно сумме идёт речь. В настоящее время долг Чебоксар составляет 2,6 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей должны погасить в 2022 году.
По его словам, как только бюджет «более-менее выправится, мы сможем позволить себе опять некие излишки».
Доходы бюджета Чебоксар в 2021 году составили 14,47 млрд рублей, что на 15,2% (или на 1,9 млрд рублей) больше уровня 2020 года. В том числе безвозмездные поступления увеличены на 11,6% и достигли 9,62 млрд рублей, собственные доходы возросли на 23,1% и составили 4,8 млрд рублей. Израсходовано за год 14,9 млрд рублей — рост составил 16,8% (+2,148 млрд рублей). Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 430 млн рублей.