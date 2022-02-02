Чебоксары, 2 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Глава администрации Чебоксар Денис Спирин планирует «исправить огрехи предыдущего руководства», которое предпочитало «красиво жить», но в кредит. Об этом он заявил на соей первой пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com Денис Спирин. Скриншот с онлайн-трансляции

Новый руководитель города объяснил, почему он перешёл в муниципалитет.

«Мы в городе с новой командой для того, чтобы исправить огрехи предыдущего руководства, которое влезло в долги. Долги надо немного исправить. Да, было [хорошо] красиво жить, хорошо жить, но за счёт кредита… На сегодня есть задача эту кредитную массу уменьшить. Уже первые моменты положительные есть», — сказал Денис Спирин.

На пресс-конференции было заявлено, что в прошлом году снижена оплата по муниципальному долгу, не уточняя при этом, о какой именно сумме идёт речь. В настоящее время долг Чебоксар составляет 2,6 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей должны погасить в 2022 году.

«Задача очень простая, тут большое слово — экономить. И мы будем экономить максимально, где только возможно. То есть мы будем экономить в средних затратах, которые были обычно положены на город, — это где-то будут, может, ужимки в украшениях, в убранстве города. Да, мы всё-таки будем проявлять повышенный интерес ко всем аукционам и закупкам, чтобы максимально отыграть аукционы, чтобы получить максимальную экономию. Может, это кому-то не нравится, но это их личное дело», — отметил сити-менеджер Чебоксар.

По его словам, как только бюджет «более-менее выправится, мы сможем позволить себе опять некие излишки».