Москва, 2 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Отдельным рейсом вылетит в Пекин сборная России по хоккею. Об этом 2 февраля сообщили в штабе официальной делегации.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

Отмечается, что в связи с возникшей необходимостью принято решение организовать дополнительный борт из Москвы в Пекин. Это связано с опасением заразиться коронавирусом. Если хотя бы у одного хоккеиста будет положительный тест, то на карантин посадят всю команду.

Ранее планировалось, что российские хоккеисты отправятся в Пекин вместе с командами по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам и конькобежному спорту.

Теперь на одном рейсе на Олимпиаду вылетает мужская сборная по хоккею, а на втором — представители команд из других видов спорта, в также представители СМИ и официальные лица.

Напомним, сборная России по хоккею сыграет на групповом этапе с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).