Рим, 2 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Италии скончалась знаменитая итальянская актриса Моника Витти. Ей было 90 лет. Об этом сообщает RomaToday.

Today.it Моника Витти

О кончине актрисы через социальные сети сообщил итальянский политик Вальтер Вельтрони.«Роберто Руссо, её партнёр все эти годы, просит меня сообщить, что Моники Витти больше нет. Я делаю это с большой болью, любовью, сожалением», — отметил он в Twitter.

Актриса не появлялась на публике с 2001 года из-за серьёзного генетического заболевания. Она жила в районе Пьяцца Болонья.

«Уходит легенда, Моника Витти. Уникальная, незабываемая, она навсегда останется в сердцах итальянцев», — прокомментировал Никола Зингаретти, президент региона Лацио.

Напомним, Моника Витти родилась 3 ноября 1931 года в Риме. За свою актёрскую карьеру она пять раз была удостоена премии «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль.