Москва, , 15:22 — REGNUM С конца 2019 года госдолг США увеличился почти на $7 трлн. Это — результат беспрецедентных стимулирующих мер, предпринятых властями США для поддержки населения и бизнеса в период пандемии, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В частности, речь идет о нескольких раундах прямых выплат населению, дополнительных пособиях по безработице, финансовой поддержке малого и среднего бизнеса.

Они, действительно, позволили американской экономике быстро преодолеть спад и скачок безработицы, вызванные пандемией и связанными с ней ограничениями.

Однако, значительно ухудшили кредитные метрики США и стали одной из причин рекордной за почти 40 лет инфляции в крупнейшей экономике мира.

Если c 1990 по 2007 гг. среднее отношение госдолга США к ВВП колебалось вблизи 60%, то в 2013 году оно превысило 100%, а в период пандемии 2020 года, по оценке МВФ, «пробило» 130% ВВП.

Это выше уровней долговой нагрузки США после Второй мировой войны, которые ранее считались абсолютными максимумами. Бюджетный дефицит США увеличился с 4,7% в 2019 году до рекордных 15% ВВП в 2020 году и лишь немного снизился с этого уровня в 2021 финансовом году (до 12,4% ВВП).

Увеличение госдолга США пока компенсируется крайне низкой (по историческим меркам) стоимостью его обслуживания, что обеспечивалось политикой нулевых ставок ФРС и прямым выкупом ФРС гособлигаций в 2020—2021 гг.

Это позволяет минфину США обслуживать и рефинансировать госдолг без проблем. В то же время в долгосрочном плане, с учетом отрицательных реальных доходностей гособлигаций США и начинающегося ужесточения монетарной политики ФРС, которая может вернуть процентные ставки по доллару к более высоким значениям, ситуация выглядит не столь благополучно.

Скорее всего, ФРС при повышении ставки придется принимать во внимание не только параметры инфляции и занятости, что непосредственно относится к ее мандату, но также уровень госдолга и бюджетных дефицитов США, так как рост доходности гособлигаций США до 3−4% уже может стать чувствительным с точки зрения увеличения расходов на обслуживание госдолга», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Америки впервые превысил 30 трлн долларов согласно данным министерства финансов США, опубликованным 1 февраля 2022 года.

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