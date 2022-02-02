Набережные Челны, Татария, , 15:26 — REGNUM В шестом комплексе города Набережные Челны на ребенка упал с крыши снег. Инцидент произошел вечером 1 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Чистка крыш Дарья Драй © ИА REGNUM

Около 18:00 с крыши дома 6/06 Нового города рухнул снежный навес, который попал на семилетнюю девочку, проходившую в этом момент мимо.

Прокуратура в адрес руководства обслуживающей дом компании внесла представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

ИА REGNUM ранее сообщало, 1 февраля в Туле девочка была травмирована после обрушения на нее наледи с крыши жилого дома.

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