Барнаул, 2 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где из-за «Омикрона» в пятую волну коронавируса ежедневно стали выявлять более 1,5 тысяч новых носителей коронавируса, ужесточают карантинные ограничения в вузах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, минимум, до 14 февраля на дистанционное обучение переведены студенты Алтайского госуниверситета. Там не исключают, что «дистант» может быть продлен.

(сс) Дмитрий-5-Аверин Флаг Алтайского края

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Аналогичным образом поступили в Алтайском государственном техническом университете.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 февраля 2022 года в Алтайском крае отмечается рекордная заболеваемость среди детей коронавирусом, как среди детей, так и среди взрослых. Растет количество госпитализаций, случаев ОРЗ и пневмоний. На удаленный режим работы перешло также алтайское правительство.

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