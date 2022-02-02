Джакарта, 2 февраля 2022, 15:20 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо намерен завершить перенос столицы государства из Джакарты на остров Калимантан до 16 августа 2024 года, сообщает CNN Indonesia.
C 2022 по 2024 год правительство построит для населения базовую инфраструктуру.
Президент планирует переехать в новый президентский дворец на острове Калимантан до 16 августа 2024 года.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 17 895 случаев заражения коронавирусом.
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