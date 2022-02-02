Джакарта, 2 февраля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо намерен завершить перенос столицы государства из Джакарты на остров Калимантан до 16 августа 2024 года, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

C 2022 по 2024 год правительство построит для населения базовую инфраструктуру.

Президент планирует переехать в новый президентский дворец на острове Калимантан до 16 августа 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 17 895 случаев заражения коронавирусом.