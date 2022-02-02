Белосток, Польша, , 15:19 — REGNUM 1 февраля в польском Белостоке перед зданием консульства Белоруссии состоялся пикет, организованный Фондом «Объединяет нас Польша». Его участники требовали от белорусского руководства отпустить из-под ареста активистов польской диаспоры, передает Polskie Radio.

Протест Nathan Keirn

«Анжелика Борыс и Анджей Почобут уже 11 месяцев заключены режимом Александра Лукашенко за то, что они поляки. Они платят огромную цену за свою привязанность к Польше и к свободе. Они в тюрьме, потому что они защищают язык своих предков, нашу культуру, славную историю. Они заключены в тюрьму, потому что любят свободу», — сказал журналистам один из организаторов мероприятия Анджей Писальник.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов Союза поляков Белоруссии были задержаны в апреле 2021 года. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борыс, а также активиста этой организации — Анджея Почобута. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды из-за проведения мероприятия в честь так называемых «проклятых солдат», которые в Белоруссии обвиняются в геноциде в 1940—1950-х годах.

В Союзе поляков Белоруссии и в польском руководстве данное обвинение считают политически мотивированным и требуют освободить заключенных активистов.