Москва, , 18:17 — REGNUM Украина стремится превратить Минские соглашения в фарс. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Весь президентский срок Владимира Зеленского Украина не столько саботирует Минские соглашения, как это было при Порошенко, сколько стремится их отменить, превратить в фарс» — заявил эксперт.

По мнению политолога, именно такие цели и задачи ставили перед Леонидом Кравчуком, как основным переговорщиком в составе ТКГ.

Отказ от Минских соглашений приведёт и к отмене текущего статуса-кво по Донбассу, а значит, изменится и линия разграничения. «Вопрос в том, в какую сторону изменится линия боевого соприкосновения», — заключил Бредихин.

Напомним, что секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о невозможности выполнения Украиной условий, заложенных в Минских соглашениях.