Москва, 2 февраля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Украина стремится превратить Минские соглашения в фарс. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 2 февраля высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Весь президентский срок Владимира Зеленского Украина не столько саботирует Минские соглашения, как это было при Порошенко, сколько стремится их отменить, превратить в фарс» — заявил эксперт.

По мнению политолога, именно такие цели и задачи ставили перед Леонидом Кравчуком, как основным переговорщиком в составе ТКГ.

Отказ от Минских соглашений приведёт и к отмене текущего статуса-кво по Донбассу, а значит, изменится и линия разграничения. «Вопрос в том, в какую сторону изменится линия боевого соприкосновения», — заключил Бредихин.

Напомним, что секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о невозможности выполнения Украиной условий, заложенных в Минских соглашениях.