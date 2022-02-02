Москва, 2 февраля 2022, 15:18 — REGNUM Цены на газ отреагировали небольшим снижением (около 10%) на новость о восстановлении транзита Газпрома через Украину, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Пламя газа
Пламя газа
kboyd
«Стабильный экспорт Газпрома является одним из залогов для постепенной нормализации уровня запасов газа в Европе, а затем ‑ и цен.
Какого-то влияние на бизнес или акции Газпрома данная новость не оказывает из-за своей ожидаемости.
Снижение экспорта в декабре и январе было связано с отсутствием заявок от потребителей из-за слишком высоких (даже по меркам энергетического кризиса) цен и временного притока СПГ.
Сейчас ситуация с ценами немного улучшилась, что и позволило потребителям увеличить объём покупок.
Покупки Украины у Венгрии слишком малы в масштабе европейского рынка газа, чтобы оказать на него или Газпром какое-либо влияние», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, прокачка российского трубопроводного газа через территорию Украины в Европу выросла в два раза. Поставки начались с первых числах февраля 2022 года.

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