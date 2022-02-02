Москва, , 15:18 — REGNUM Цены на газ отреагировали небольшим снижением (около 10%) на новость о восстановлении транзита Газпрома через Украину, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

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«Стабильный экспорт Газпрома является одним из залогов для постепенной нормализации уровня запасов газа в Европе, а затем ‑ и цен.

Какого-то влияние на бизнес или акции Газпрома данная новость не оказывает из-за своей ожидаемости.

Снижение экспорта в декабре и январе было связано с отсутствием заявок от потребителей из-за слишком высоких (даже по меркам энергетического кризиса) цен и временного притока СПГ.

Сейчас ситуация с ценами немного улучшилась, что и позволило потребителям увеличить объём покупок.

Покупки Украины у Венгрии слишком малы в масштабе европейского рынка газа, чтобы оказать на него или Газпром какое-либо влияние», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, прокачка российского трубопроводного газа через территорию Украины в Европу выросла в два раза. Поставки начались с первых числах февраля 2022 года.

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