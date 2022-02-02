2 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Евгений Цоц, , 19:43 — REGNUM Как бы жители России ни шутили над глобальным потеплением, именно оно дало исторический шанс полностью перевернуть всю мировую логистику. И пусть Баренцево или Карское моря по-прежнему не подходят для отдыха в отпуске, они становятся отличными путями для транспортных перевозок. Северные воды открывают транзитные пути, маршруты для экспорта российских товаров и ресурсов, возможности для внутреннего сообщения. Многие крупные реки России, такие как Енисей, Обь или Лена, получают доступ к Мировому океану и друг к другу. Арктические территории России из Крайнего Севера могут превратиться в удобное морское побережье.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Маршрут Северного морского пути был впервые преодолён танкером без сопровождения ледоколов пять лет назад, летом 2017 года. Российское судно «Кристоф де Маржери», используемое для перевозки сжиженного газа, прошло от порта Хаммерфест (Норвегия) в порт Порён (Южная Корея). Год назад этот же танкер-газовоз успешно добрался из порта Сабетта на Ямале до Берингова пролива в самый разгар зимы, в январе. Помощь ледоколов также не потребовалась.

Газовозу, названному в честь главы концерна Total, трагически погибшему в 2014 году в аэропорту «Внуково», присвоен самый высокий среди существующих транспортных судов ледовый класс — Arc7. «Кристоф де Маржери» в полтора раза мощнее первого в мире атомного ледокола «Ленин» и способен проходить лёд двухметровой толщины. Несмотря на впечатляющие характеристики, это — торговое судно, доставляющее из одной точки в другую товар.

В России строительство танкеров ледового класса Arc7 ведётся на СКК «Звезда». Сейчас в работе 15 судов для перевозки СПГ, до 2027 планируется построить десять нефтеналивных танкеров. Но часть флота создаётся за рубежом, в частности в Южной Корее. Помимо танкеров, строятся ледоколы, спасательные и вспомогательные суда. Также стало известно о планах обзавестись к 2025 году восемью контейнеровозами ледового класса.

Новый флот позволит Северному морскому пути уже в ближайшие годы совершить революцию в транспортных перевозках. Путь из Восточно-Китайского моря до крупнейшего порта Европы в Роттердаме сократится с 48 дней, необходимых сегодня по маршруту через Суэцкий канал, до 19 дней. Но, помимо транзита, Севморпуть нужен самой России для доставки до покупателя добываемых полезных ископаемых. При этом отправка возможна как в Европу, так и в Азию.

СПГ-танкер «Кристоф де Маржери» Kremlin.ru

Сегодня самая «жаркая» точка северных морей — Ямал, месторождения которого являются важной частью экономики России. В Обской губе (где Сабетта) завершаются дноуглубительные работы, которые позволят заходить за грузом более крупным судам. Однако самый крупный проект реализуется в другом месте — на севере Красноярского края, на Таймыре. Там недавно приступили к бурению новых месторождений, в которых качество нефти сопоставимо с той, что добывается в Персидском заливе. В 2021 году в Енисейском заливе, у берегов полуострова, началось строительство мегапорта «Бухта Север». Объект расположен на 40 километров южнее посёлка Диксон. Уже к 2024 году планируется завершить первую очередь проекта, которая позволит отправлять до 30 млн тонн нефти в год. К 2030 году объём должен вырасти до 100 млн тонн в год. Помимо нефти, из «Бухты Север» смогут уходить суда с СПГ, углём и другими грузами, которые могут быть доставлены по Енисею. Всего для обслуживания новых месторождений, порта и других объектов потребуется порядка 400 тыс. специалистов.

Ну, а немного южнее по Енисею расположены Дудинка и Норильск, их в ближайшие годы ждёт масштабная реновация. В декабре 2021 года правительство России утвердило комплексный план социально-экономического развития муниципального образования город Норильск. По сути, он станет опорной точкой для всего Таймыра.

По маршруту Севморпути также проектируется глубоководный порт Индига на берегу Баренцева моря в Ненецком автономном округе. По нему планируется отправлять на экспорт различные грузы — нефть, СПГ, уголь, металлы, древесину, удобрения и химические продукты. Порт Индига географически удобен для регионов Урала, Западной Сибири и севера Европейской России. Благоприятен и климат — отголоски Гольфстрима препятствуют образованию льда. Развиваются порты Владивостока и Мурманска (в настоящее время — крупнейшие по грузообороту на маршруте Северного морского пути), планируется реконструкция порта в Тикси на севере Якутии.

Порт Мурманска Tom Thiel

Над путём в Индию через северные моря размышлял когда-то Михаил Ломоносов. Спустя века, из полумифического проекта создаётся основа нового мощного государства. Глобальное потепление, истончившее льды Северного Ледовитого океана, распространение судов ледового класса, к которым, помимо атомных ледоколов, стали относиться танкеры и контейнеровозы, а также повсеместное распространение современных технологий, упростивших, к примеру, строительство тёплых и комфортных зданий в Заполярье, сделали сложнейшую задачу эволюции организационно-технической.

Новая Россия — в том числе и морская держава, логистическое звено между Западом и Востоком. А вот сумеет ли наша страна реализовать своё преимущество и стать геополитическим Центром — покажет время.