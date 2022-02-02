Рязанский район, Рязанская область, 2 февраля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. К административному приостановлению деятельности на 10 суток приговорил суд одно из сельскохозяйственных предприятий Рязанской области за ненадлежащую утилизацию крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Коровы

Специалисты ведомства провели в ноябре 2021 года административное расследование — в Рязанском районе были обнаружены обгоревшие останки, а также трупы крупного рогатого скота, сброшенные на сельскохозяйственные земли. Эксперты установили нарушителя, материалы направили в суд.

Решением суда от 25 января 2022 года юридическое лицо было признано виновным в нарушении ветеринарных правил и привлечено к приостановлению деятельности сроком на 10 суток.

По данным на 1 февраля, биологические отходы утилизировали установленным образом.