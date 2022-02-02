Тверь, , 15:15 — REGNUM Новые спортивные площадки планируется оборудовать в муниципалитетах Тверской области в 2022 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе правительства Тверской области, субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования для них распределены на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Площадка в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

Так, новую спортплощадку с уличными тренажерами планируют обустроить в Зубцовском районе. Универсальная игровая площадка появится в Торжокском районе, в Фировском районе установят хоккейный корт. Поле для мини-футбола будет оборудовано в Кулицком сельском поселении Калининского района — вопрос об этом обсуждался в ходе личного приёма губернатора Игоря Рудени 28 января. Тогда глава региона подчеркнул, что проект будет реализован в этом году.

Площадка в Андреаполе Пресс-служба правительства Тверской области

Также на заседании правительства Тверской области было принято решение о предоставлении субсидий городу Ржеву на приобретение оборудования для стадиона «Горизонт» и Стоянцевскому сельскому поселению Кимрского района для закупки уличных тренажёров.

В общей сложности муниципалитеты на поддержку развития спорта получат субсидии на сумму 7,7 млн рублей.