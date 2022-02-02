Москва, 2 февраля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Рост госдолга США отчасти это вызвано тем, что экономисты называют годами повышенных государственных расходов, которые могут иметь долгосрочные последствия для каждого американца, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Расходы Конгресса и так неуклонно росли в течение многих лет, прежде чем коронавирус вызвал всплеск заимствований в размере 5 трлн долларов на помощь в связи с пандемией.

Валовой национальный долг включает 6,5 трлн долларов, которые правительство должно самому себе, называемые внутригосударственными активами, и 23,5 трлн долларов, которые должны внешним кредиторам.

При этом самыми крупными из них являются Япония и Китай. Хотя Китай долгое время занимал первое место, Япония в настоящее время имеет долг США на сумму 1,268 трлн долларов по состоянию на 2020 год. Занявший второе место Китай в настоящее время владеет казначейскими активами на сумму 1,11 трлн долларов. Вместе они владеют 33% всего иностранного долга США.

Почему долг такой высокий?

По состоянию на июнь 2020 года государственный долг США составлял 26 трлн долларов. Факторы, которые способствуют высокому государственному долгу США, включают продолжающийся дефицит федерального бюджета, государственные займы из Целевого фонда социального обеспечения, стабильные кредиты казначейства от других стран и постоянное повышение потолка долга.

Другие факторы, которые способствуют высокому государственному долгу, включают неэффективную систему здравоохранения и меняющуюся демографию страны. Хотя США тратят на здравоохранение больше, чем другие страны, показатели здоровья не на много лучше.

Кроме того, большая часть населения в США в настоящее время старшего возраста, которая использует множество социальных льгот и медицинских услуг. Правительство вынуждено каждый год тратить всё больше и больше на программы и услуги для старшего поколения.

Какие последствия для США?

Поскольку государственный долг находится на таком большом уровне, то он влияет как на отдельных граждан США, так и на экономику страны в целом.

Что касается экономики страны, то растущий долг может снизить ВВП США. Это связано с тем, что поскольку правительство выделяет больше средств на выплату процентов по долгу, то инвестиции в другие сферы, такие как: добыча ресурсов, производство, исследования, разработки и так далее, снижаются.

В итоге замедляется рост производства доходов. Чем больше будут заимствования, тем больше будут страдать другие области инвестирования. Например, по прогнозам экономистов при такой динамике увеличения долга ВВП США снизится на 6% к 2028 году.

Что касается граждан США. Такие области, как образование, медицина, инфраструктура и другие могут не развиваться или развиваться недостаточно из-за процентных платежей.

Также постоянное повышение потолка государственного долга приводит к эмиссии и инфляции. На сегодняшний день инфляция в США растет рекордными темпами, каких в истории не было. Всё это сказывается на уровне жизни каждого американца.

Может ли США погасить свой долг?

На процентные платежи в настоящее время уходит много долларов, которые собираются за счет подоходного налога, налога на имущество и федеральных акцизных сборов.

Поскольку дефицит бюджета является одним из факторов, влияющих на государственный долг, США могут принять меры для погашения своего долга за счет профицита бюджета. В последний раз США имели профицит бюджета в 2001 году.

Президент и правительство США должны уделять больше времени и средств для решения проблемы государственного долга. Решения включают увеличение доходов, рост ВВП страны и сокращение расходов, в том числе и на оборону. Игнорирование вопроса долга только усугубит ситуацию и может привести рано или поздно к кризису экономики США.

Ещё один важный момент, что сильно растущий госдолг США приводит к снижению доверия к доллару как к резервной валюте и экономике США.

Хотя всё еще большая часть мира инвестирует в облигации США, и это стало неким образом жизни для правительств во всем мире, но тенденция к снижению покупки государственных бумаг Америки уже имеется.

Например, Россия продолжает сокращать объем вложений в американские государственные ценные бумаги, и по данным минфина США, в октябре он составил $3,720 млрд, при этом активно наращивает долю золота и юаня в своих резервах. Для сравнения на сегодняшний момент у Японии (около $1,3 трлн) и Китая (примерно $1,07 трлн).

Конечно, Америка еще долго будет влиять на политику и экономику мира, но уже сейчас наблюдается ослабление монополии однополярного мира», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Америки впервые превысил 30 трлн долларов согласно данным Министерства финансов США, опубликованным 1 февраля 2022 года.

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