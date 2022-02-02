Юстинский район, Калмыкия, 2 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Юстинском районе Калмыкии реализация национального проекта «Жилье и городская среда» оказалась под угрозой срыва. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 2 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

В рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилья» ведётся строительство трёх одноэтажных двух квартирных жилых домов. Прокурорская проверка выявила срыв графика выполнения работ. В частности, до их пор не начато строительство кровли, не установлены окна и двери.

«Ведение строительно-монтажных работ на объекте с отставанием от графика свидетельствует, в том числе, об отсутствии контроля муниципального заказчика за деятельностью подрядной организации и может в последующем повлечь срыв реализации национального проекта на территории района», — уточнили в надзорном ведомстве.

В адрес подрядчика и заказчика внесены представления, которые находятся на рассмотрении.