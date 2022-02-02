Ереван, , 15:21 — REGNUM Российский и армянский вице-премьеры Алексей Оверчук и Мгер Григорян обсудили работу трёхсторонней группы и перспективы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа. Об этом сообщает 2 февраля пресс-службя правительства Армении.

Алексей Оверчук Government.ru

«В ходе встречи также были затронуты вопросы повестки дня трехсторонней рабочей группы под председательством заместителей премьер-министров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также перспективы восстановления транспортных сообщений на Южном Кавказе», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Оверчук ранее анонсировал открытие трёх российских центров миграционной поддержки к 2024 году — в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии.

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