2 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

На страницах документов «построили» общую и «сбалансированную» систему европейской безопасности, а в реальности США и их союзники после 1991 года построили в Европе свою систему — безопасности для себя и возрастающих опасностей для России. Для того чтобы «подправить» их систему, усилий дипломатов будет достаточно.

Михаил Демурин, , 19:46 — REGNUM Примечательным моментом сегодняшней новостной повестки дня стал тот факт, что на первом месте в ней мы увидели сообщение об опубликованном испанцами содержании ответа США и НАТО по предложенным Россией в декабре гарантиям безопасности, а не сообщение о том, как министр иностранных дел России Сергей Лавров уже ответил на этот их ответ.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем ответил он с дипломатической точки зрения блестяще, мастерски актуализировав те заделы, которые кропотливо создавались отечественными дипломатами в деле обеспечения общеевропейской безопасности на протяжении последних 20 с лишним лет. Радости, однако, это мастерство не вызывает, потому что этим заделам уже не первый год, а они как не сработали, так пока и не работают.

Напомню, о чем идёт речь. Речь идёт об основополагающем для европейской безопасности принципе, гласящем, что она может быть только равной и неделимой. Этот принцип был сформулирован ещё в Хартии европейской безопасности, подписанной на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. В этом документе право каждого государства-участника на свободный выбор или изменение способа обеспечения своей безопасности было обусловлено их же обязательством не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Взаимосвязь этих позиций — по сути дела, пакетная договорённость — была подтверждена на саммите ОБСЕ в Астане в декабре 2010 года.

Сегодня Сергей Лавров вновь возвращается к ним и делает это, как я уже сказал, высокопрофессионально. Он указывает на имевшуюся договорённость о том, что частью понимания «неделимости безопасности» будет «эволюция блоков», то есть их уход от изначальной функции сдерживания и их интеграция в общеевропейскую архитектуру на коллективных, а не узкогрупповых началах. Он упоминает ещё один документ ОБСЕ: Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности 1994 года, в котором прямо говорится о том, что при выборе способов обеспечения безопасности, включая членство в союзах, государства будут «учитывать законные интересы безопасности других государств». Он прямо обвиняет НАТО в том, что тот стремится к военному превосходству и прибегает к использованию силы в обход Совета Безопасности ООН. Он называет курс на расширение НАТО безответственным…

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дело, однако, в том, что всё это в тех или иных выражениях наш МИД говорит западным «партнёрам» более десяти лет, а они это просто не слышат. Игнорируют. Поставили между собой стекло, которое их слова пропускает, а наши — нет. И вопрос тут уже не к МИДу — вопрос к указаниям, которые российские дипломаты все эти годы получали сверху касательно жёсткости постановки соответствующих вопросов, а также готовности руководства страны задействовать необходимые военно-технические, политические (в том числе внутренние) и экономические аргументы, чтобы поддержать и усилить дипломатию. Внешняя политика, напомню, — это дело не только МИД, это коллективное дело многих ведомств.

Одним словом, причина той позиции, которую США и НАТО занимают сегодня по известным проблемам европейской безопасности, заключается в том, что мы их, попросту говоря, сами «распустили». Нужные для защиты наших интересов положения международных документов МИД обеспечил, а вот необходимых действий, чтобы заставить «партнёров» вести себя в соответствии с ними, предпринято не было. Почему так произошло, станет известно нескоро, но варианта, как все понимают, тут только три. Либо МИД предлагал меры по усилению дипломатических демаршей, но их наверху отклоняли. Либо не предлагал. Либо, наоборот, имел указание создавать видимость действий по защите интересов безопасности нашей страны, но от обострения отношений с Западом уклоняться.

В результате на страницах документов «построили» общую и «сбалансированную» систему европейской безопасности, а в реальности США и их союзники после 1991 года построили в Европе свою систему — безопасности для себя и возрастающих опасностей для России. Мы их в этом, как я уже сказал, не особо останавливали, и сейчас они отказываются понимать, почему они должны всё это прекратить. Тем более что, как они считают, Россия находится не в том положении, чтобы диктовать совокупному Западу свои условия.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сегодня США и их союзники готовы пойти лишь на то, чтобы несколько скорректировать эту созданную ими под себя систему европейской безопасности, сохранив большинство возможностей наращивания военно-политического давления на нашу страну. В их руках остаются известные инструменты финансово-экономического давления на Россию в целом, а также возможности целевого воздействия на отдельных представителей российской элиты. Они считают, что этого достаточно, чтобы в итоге всё же отклонить те три ключевые требования России, на которых вчера на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Орбаном особо остановился Владимир Путин. Напомню их: это недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

Вот такая развилка. Для того чтобы «подправить» их систему, усилий дипломатов будет достаточно. Чтобы заставить США и их союзников услышать нас, встать на путь выполнения принятых ранее обязательств, то есть создать, по сути дела, новую систему, действительно отвечающую интересам нашей страны, существенно повышающую степень её международной безопасности в Европе и мире в целом, — нет. Но это единственно верный путь, потому что, как правильно написал в своём послании натовцам Сергей Лавров, и это явно не только его слова: «Либо безопасность одна для всех, либо её нет ни для кого».