Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Рост темпов распространения коронавируса в Грузии продолжится ещё в течение семи — десяти дней. Об этом 2 февраля сообщил журналистам директор Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«В целом волна, вызванная «омикроном», очень короткая — возрастающий пик и затем снижение», — сказал Чхаидзе.

Он добавил, что в Грузии примерно 15% от общего числа заражений коронавирусом выявляют у детей. Учитывая последние показатели, в сутки в стране заражаются SARS-CoV-2 до 4 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 2 февраля сообщили, что за сутки прошедшие сутки выявили 26 320 носителей коронавируса. Это является абсолютным «рекордом» для республики. Днём ранее в стране сутки выявили 24 201 случай заражения SARS-CoV-2, что также стало «рекордом». При этом число пациентов в ковид-госпиталях не растёт.

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