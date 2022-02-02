Варшава, 2 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. 2−5 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау будет находиться с официальным визитом в Вашингтоне. Об этом на пресс-конференции сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина, передает Polskie Radio.

Zbitnev/Shutterstock.com США и Польша

В столице Соединенных Штатов глава польской дипломатии встретится, в частности, с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

По словам Ясины, это будет первый зарубежный визит Збигнева Рау в двух ролях: как министра иностранных дел Польши, а также как председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Визит в США произойдет по приглашению американской стороны, Энтони Блинкена. Он будет совмещен также с началом, после трехлетнего перерыва, стратегического диалога Польши и США. Этот формат будет восстановлен, что особенно важно в контексте событий на Украине», — добавил пресс-секретарь польского МИД.

Как сказал Лукаш Ясина, министр Рау также встретится с членами обеих партий Конгресса США. Как председатель ОБСЕ глава польской дипломатии выступит тоже на форуме Хельсинской комиссии.