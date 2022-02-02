* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека заявила, что она обеспокоена безопасностью и состоянием здоровья двух участниц протеста в Кабуле и их родственников. Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) публично сообщить о похищении Таманно Зарьяб Париани, Парваны Ибрагимхейль и их родственников, потребовала их немедленного освобождения.

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Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили ранее, что ведется расследование исчезновения женщин, Шамдасани на пресс-конференции в Женеве заявила, что до сих пор нет достоверной информации о местонахождении Теманно Зарьяб Париани, трех её сестер, Парваны Ибрагимхейль и её шурина.

Напомним, Зарьяб и Ибрагимхнйль приняли участие в демонстрации 16 января в Кабуле в знак протеста против ограничений в отношении женщин в Афганистане.

По ее словам, поступали сообщения о проверках домов других женщин, участвовавших в акциях протеста. Равина Шамдасани утверждает, что отсутствие достоверной информации о состоянии здоровья и местонахождении активисток создает атмосферу страха.

Она призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «незамедлительно и эффективно расследовать сообщения о похищениях и произвольных задержаниях и привлечь виновных к ответственности в соответствии с международными договоренностями в области прав человека».

Шамдасани также добавила, что все те, кто был произвольно задержан за отстаивание своих прав, «должны быть немедленно освобождены».

Пресс-секретарь УВКПЧ призвала руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направить четкий сигнал своим бойцам, что «те, кто осуществляет свое право на свободу выражения мнений и мирных собраний, не должны подвергаться ответным мерам».

Около двух недель назад в Кабуле были похищены двое правозащитниц, Таманно Зарьяб и Парвана Ибрагимхейль. Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально не взяли на себя ответственность за похищения, генерал Мубин, пресс-секретарь управления полиции Кабула, косвенно подтвердил аресты в интервью New York Times.